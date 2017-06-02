الحرة نيوز –

تراجعت الحكومة عن خطأها، بفرض ضريبة المبيعات بمقدار 16%، على حبوب اللوبياء والفاصولياء والفول العريض، وعادت وأعفتها من الضريبة.

وحسب القرار الحكومي، الصادر الخميس، أُعيدت حبوب اللوبياء والفاصولياء والفول العريض، من جدول ضريبة المبيعات من شريحة الـ16%، إلى الجداول المعفاة.

من ناحيته، ذكر نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن قرار فرض ضريبة مبيعات على هذه المواد صدر في 12 شباط الماضي، بخطأ من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وقال الحاج توفيق ، إن تجارا اشتكوا من فرض المراكز الجمركية، ضريبة الـ16% على حبوب اللوبياء والفاصولياء والفول العريض.

وأوضح أن نقابة تجارالمواد الغذائية، تواصلت مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، الذي وعد بدوره، بالتراجع عن الخطأ.

وبيّن الحاج توفيق، أن التجار تحملوا الفرق الضريبي طوال هذه المدة، بينما ستعتبر هذه المبالغ رصيدا لهم، لدى دائرة الضريبة، عند إدخال هذه البقوليات للأردن.

وتستخدم حبوب الفول العريض، في المطاعم الشعبية، لإعداد أصناف غذائية، وفقا للحاج توفيق.