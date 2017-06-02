الحرة نيوز –

قارنت صفحة أردنية، بين صيام المسلمين في شهر رمضان، والصيام في الديانة اليهودية، ما أثار غضب متابعي الصفحة.

ونشرت الصفحة، قائمة تقارن بين الشعائر والأهداف من الصيام في الديانتين، الإسلام واليهودية، الأمر الذي رفضه متابعيها.

وقالت الصفحة إن هناك تطابق في أهداف الصيام، والشعائر التي يجريها أتباع كل ديانة.

وارتكبت الصفحة خطأ، وفق متابعيها، بقولها إن الاستحمام وممارسة الجنس وصوم النساء، ممنوع على المسلمين خلال رمضان، وعلى اليهود خلال صيامهم، على حد سواء.

وأثار ما نشرته الصفحة غضب متابعيها، الذين عبروا عن رفضهم لـ”التقليل من شأن صيام المسلمين في رمضان، ومقارنته بديانة محرفة”، وفق تعبيرهم.