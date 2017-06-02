الحرة نيوز – كتب أ.د. محمد الفرجات

مشروع الشعب للانتاج هو مشروع وطني إقتصادي لصالح الدولة الأردنية،،، ما هو المشروع؟

فكرة الشعب للإنتاج..كالتالي

خطاب إلى الشعب الأردني الكريم..

هنالك مقترح نهضوي يدعى مشروع الشعب للانتاج، وهو مبادرة متكاملة الجوانب وبالمخرجات التالية:

– 400 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات

– رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 1500 دينار شهريا

– رفاه مجتمعي وجودة بالخدمات والبنى التحتية

– عدالة وإصلاح نحو الدولة المدنية

– ملكية كاملة لصنع القرار السياسي بالإستغناء عن المساعدات المشروطة

– عوائد إستثمارية مجزية للشعب

كيف نحقق ذلك؟

– شراكة شعبية حكومية توفر نصف مليار دينار سنويا

– بحث علمي يحول الأفكار لمنتجات ويرفع جودتها

– إرادة سياسية من الملك بنهضة إقتصادية

– تبني مشاريع إنتاجية خدمية عملاقة في كل المملكة

– الحد من إستيراد المنتجات المتوفرة محليا لدعم المنتج الوطني

إنه مشروع الشعب للإنتاج…لكل المملكة: مدن وقرى وبوادي ومخيمات…وإن الله معنا

فاليوم، وأمام أزمتي الطاقة والمياه مقابل النمو السكاني المتسارع، وشح الرواتب وارتفاع الأسعار الجنوني والبطالة المتفاقمة ونمو الجريمة المنظمة ورواج المخدرات والعزوف عن الزواج، وارتفاع المديونية وتباطؤ النمو الاقتصادي وانكماش القطاع الخاص، وغرق الأسواق بالمنتجات المستوردة، وتحول الشعب الى مستهلك بامتياز بدولة تعيش على المساعدات والقروض وهو يعيش على البنوك الربوية، يشغله الفيسبوك والواتس أب وغيرهما، جاء “مشروع الشعب للانتاج” بفكر شعبي وطني للاصلاح وتكريس النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة، وعلى يد الشعب، ليقف بجانب دولته ووطنه وقيادته، فاليوم كلكم مسؤولون….

نسعى لايجاد مشروع شعبي وطني استثماري عملاق وضخم (صناعي انتاجي وخدمي وتطويري) وفي كل المحافظات، يساهم به الشعب، ويسجل للشعب والوطن كرأسمال وعوائد وبقانون مستحدث يحمي المال العام ويصونه وينميه:

أقترح عليكم الخطوات التالية، راجيا التكرم بالنصح

الخطوات التالية:

1- مخاطبة الصناديق والأحزاب والنقابات والفعاليات الشعبية والرسمية حول فكر الشعب للإنتاج

2- الترويج للمبادرة بالإعلان المدفوع الثمن عبر الفيسبوك

3- البدء بتلقي الرغبات لتشكيل اللجنة التحضيرية الوطنية لمؤتمر الإشهار

4- تسجيل مشروع الشعب للإنتاج بإسم الشعب الأردني كاملا (قرى بوادي مدن مخيمات) وسنبحث عن الناحية القانونية لذلك وكيف يتم ذلك

تحليل الواقع:

1- نحن بحاجة لمشاريع تنموية ناجحة تحتوي هؤلاء العاطلين عن العمل، وتشتمل على الصناعات المختلفة والصناعات الغذائية وصناعة الملابس والمستلزمات اليومية المختلفة وغيرها، والتي نستوردها من خارج البلاد، أو التي فيها احتكار، والوطن للجميع 2- الاستيراد للمنتتجات الاستهلاكية الجاهزة يبعثر العملة الصعبة، والاستيراد للمنتجات الجاهزة ضعف وسوء فينا، ويعني أننا نوفر فرص عمل لغيرنا خارج البلاد، 3- نحن نشامى وعقول مبدعة ونستطيع تصنيع ما نحتاج للاستهلاك الداخلي وتصديره أيضا 4- الذين على رأس عملهم أو يتقاضون رواتب تقاعدية او ضمان بحاجة لعوائد استثمارية ولو يسيرة 5- الدولة بحاجة لتكريس دورها وهيبتها بمشاريع وطنية للشعب، أي عكس الخصخصة، فالدولة هي الشعب والأرض والحكومة، وهل يعقل أن لا يكون لها مشروع ضخم بملكية كاملة؟ الناحية الفنية: 6- ماذا لو تلقينا مساهمات (طوعا وبقصد الاستثمار) من اجمالي الرواتب المدنية بواقع 2% شهريا لتأسيس شركة شعبية وطنية تدعى “شركة الشعب للانتاج” بقانون واضح وبمساعدة عقول وطنية نيرة مبدعة في الاقتصاد والصناعة والاستثمار؟ 7- سيكون المبلغ الشهري 2.5 مليون دينار شهريا 8- ماذا لو وضعت الحكومة ضعف المبلغ شهريا فوق ذلك لحفظ حصتها في الشركة؟ 9- سيصبح ذلك 5 مليون دينار شهريا 10- ماذا لو قمنا من خلال “شركة الشعب للانتاج” وفي كل شهر وبتخطيط سليم وناجح وعلمي وعملي مع مخافة الله تعالى بالمال العام، وتطبيق نهج الرقابة والمحاسبة باستثمار هذا المبلغ الشهري، بفتح مصنع أغذية أو مصنع ملابس أو مصنع غزل ونسيج، او شركة تعدين، والمشاريع الزراعية، والمشاريع التنموية الصحية والرفاهية والخدمية، او صناعات عسكرية دفاعية خفيفة ومتوسطة، أو مشروع سياحي، أو مشروع نقل، أو مشروع بنية تحتية ذات مردود مالي، أو مشروع شراء أراضي ورفدها بالتنظيم والخدمات والبنية التحتية وبيعها، أو شركات اسكان، أو قروض المرابحة البنكية الاسلامية، أو مصانع مواد البناء المختلفة، أو مشاريع تسمين الحيوانات المنتجة للحوم الحمراء، أو مزارع دجاج لاحم وبياض، وتصنيع منتجات الالبان ومشتقاتها وتعليب الأغذية والمنتجات الزراعية، أو مصانع لمنتجات نستوردها من هنا وهناك، ونحن قادرين على تصنيعها، حيث أنه لا خير في أمة تاكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تصنع، وهنالك أفكار كثيرة لمشاريع ذات عوائد وجدوى اقتصادية، ضمن هامش من الربح، واحتساب المخاطر، والتطوير والتحسين الدائم على المنتج 11- لدى المدن التنموية والصناعية البنى التحتية والفوقية لكثير من المشاريع، ووزارة التخطيط لديها خطط لعشرات المشاريع التنموية المدروسة التكلفة والعوائد، ولدى هيئة تشجيع الاستثمار عشرات الفرص لمشاريع استثمارية كبرى مدروسة التكلفة والعوائد في المملكة، وكلها تحتاج التمويل 12- ماذا لو وزعنا مواقع هذه المصانع والمشاريع والشركات جغرافيا على محافظات المملكة وحسب المساحة والكثافة السكانية؟

المخرجات المتوقعة:

1- في الحسابات العلمية الاقتصادية كل حوالي عشرة آلاف دينار توفر فرصة عمل واحدة، وهذا يعني أن كل خمسة ملايين (المبلغ الشهري) ستوفر 500 فرصة عمل (خمسمائة فرصة عمل)، وذلك لو كلف كل مشروع معدلا خمسة ملايين دينار، حيث أننا نتحدث سنويا عن 6000 فرصة عمل مباشرة، وهنالك فرص عمل غير مباشرة ستنعكس عن ذلك بمقدار حوالي 25%، وهذا يعني توفير ما معدله حوالي 10000 (عشرة آلاف) فرصة عمل سنويا، 2- ماذا لو كان المشروع مفتوحا لرفع نسب المساهمة، ورفعنا نسبة الاقتطاع الى 3 % شهريا، ودخل في الحسبة