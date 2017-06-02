الحرة نيوز -د. عصام الغزاوي

يقال ان ما يظهر من جبل الجليد العائم هي قمته فقط ، وللعلم ما ظهر لنا من شحنة الدواجن الفاسدة التي إكتشفتها الأجهزة الصحية ما هو إلا قمة جبل الغذاء الفاسد في الاردن اما الباقي فقد طحنته اجهزتنا الهضمية (رباعية الدفع) التي خصنا الله تعالى الأردنيين بها رأفة بحالنا على شكل شاورما، زنجر، بروستد، مرتديلا فاخرة، أو تم بيعها في المولات ضمن عروض اشتري دجاجة واحصل على الثانية مجاناً.

اليوم وقد بدأ الشعب ينسى موضوع الدواجن الفاسدة كما نسي الكثير من قضايا فساد الغذاء السابقة سأكتب عن الجانب القانوني في الموضوع وليس بهدف الدفاع عن أية جهة أو بقصد توجيه الإدانة لأحد لأن هذا من صلاحية القضاء فقط .. تنص المادة 16 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 على منع ادخال أو تداول اي غذاء في المملكة اذا كان مغشوشاً أو موصوفاً وصفاً كاذباً أو غير صالح للإستهلاك البشري وتعطي المادة 21/ج المدير العام صلاحية اتلاف هذه المواد وتلزم المادة 22/ د المدير العام بالإعلان عن إسم المؤسسة المخالفة بالصحف وبوسائل الإعلام الأخرى وحددت المادة 23 من نفس القانون العقوبات القانونية لمن تداول غذاءً مغشوشاً .

الشركة الوطنية شكلياً لم تقوم بمخالفة القانون لأنها باعت الدواجن ضمن مدة صلاحيتها وإن كانت خالفت القانون الأخلاقي ببيعها قبل إنتهاء صلاحيتها بيوم واحد، وقد يبرر محاميها امام القضاء سبب السعر المنخفض الذي بيعت فيه الشحنة ان الشركة باعتها لإستعمالها طعاماً للحيوانات في حدائق الحيوان أو لمصانع العلف الحيواني وهنا تنتهي مسؤوليتها القانونية ، شخصياً أعتبر التاجر الحوت الذي اشترى الدواجن مع معرفته بإنتهاء صلاحيتها في اليوم التالي وخزَّنها في ثلاجاته ستة أشهر تحت ظروف تخزين مشكوك بأمرها ليقوم بتوزيعها على الفقراء في شهر رمضان ليس طلباً للأجر بل ليسترد ثمنها إعفاءات ضريبية هو المسؤول الأول عن الموضوع .. قانونياً ستقوم الأجهزة الصحية وبعد الانتهاء من كل الإجراءات الرسمية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على إحالة المتهمين الى الإدعاء العام وغالباً سيكونوا الشخص الذي كان يوزع الدجاج الفاسد على المواطنين والسائقين العاملين على شاحنات النقل والتوزيع الذين تم ضبطهم مع شحنة الدواجن الفاسدة وسيعترف هؤلاء بمسؤوليتهم عن الموضوع امام القاضي ( ليحملوا ) القضية عن التاجر مقابل مبلغ مالي يدفعه لهم وَيَا دار ما دخلك شر .

د. عصام الغزاوي.