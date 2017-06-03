الحرة نيوز –

افاد سكان في قرى محافظة اربد القريبة من الحدود الاردنية السورية سماعهم لدوي انفجارات عنيفة في الداخل السوري منذ ساعات الافطار وحتى لحظة كتابة الخبر .

وقال البعض من سكان قرى كفر سوم، وحاتم ، وحرثا، والطرة، والشجرة إن منازلهم اهتزت من شدة أصوات الانفجارات والتي تدوي على الحدود مع سوريا، مشيرين الى أن اصوات الانفجارات تتكرر بشكل يومي خاصة في ساعات الفجر داخل الأراضي السورية ، وانه باستطاعتهم في بعض الأحيان رؤية لهب الانفجارات داخل المدن والقرى السورية الحدودية من أسطح منازلهم.

والجدير بالذكر أن المنطقة الحدودية للأردن مع سورية والتي تمتدّ لأكثر من 375 كيلومترا تشهد حالة استنفار عسكري وأمني من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سورية، وان أصوات الانفجارات، والقصف في الشمال، على الحدود مع سوريا، تًسمع وتتكرر باستمرار بسبب ضراوة المعارك الدائرة بين الجيشين الحر والنظامي.