الحرة نيوز –

على خلفية وفاة الشابة الاردنية إثر خضوعها لعملية شفط دهون في مستشفى بجمهورية لبنان، عقد وزير الصحة اللبناني غسان حاصباني مؤتمرا صحافيا تناول فيه الموضوع معلنا وضع آلية لتنظيم عمل المستشفيات.

وبموجب القانون الجديد فإنه يمنع إجراء العمليات التي قد تسبب إشتراكات تستوجب عناية فائقة كعمليات شفط الدهون وغيرها إلا في المستشفيات التي تحتوي على قسم للعناية الفائقة كما نص الفانون على واجب الطبيب أن يشرح للمريض عن مخاطر العملية الجراحية.

وعن قضية الشابة الأردنية قال وزير الصحة ان التحقيقات مستمرة لكشف أسباب الوفاة وأن هدف الوزارة حماية القطاع الصحي في لبنان لا التشهير ببعض المخالفين.