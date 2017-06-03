الحرة نيوز –

تمكنت الأجهزة الأمنية وبزمن قياسي من إعادة مبلغ ٢٥ الف دينار بالإضافة لمصاغ ذهبية تقدر قيمتها بنحو ٢٦ ألف دينار كانت سيدة عجوز تخفيهم داخل “تنكه” وباعتها على انها خرده في منطقة حي التركمان غرب مدينة اربد.

وحسب مصدر أمني فإن عجوز قدمت شكوى لدى المركز الأمني حول فقدانها مبلغ ٢٥ ألف دينار أردني ومصاغ ذهبية كانت تحتفظ بها داخل تنكه وقامت ببيع الخردة والتنكة التي تحتفظ داخلها بالمبلغ بقصد انها من الخردة.

وبعدها اكتشافها انها باعت التنكه التي تحوي الاموال تذكرت انها تختفظ بالمبلغ لتقدم على الفور شكوى لدى الأجهزة الأمنية حيث تم تشكيل فريق للتحقيق وجمع المعلومات ووقع الاشتباه على شخصين تم القبض عليهم بعد البحث عنهما وبتفتيش منزلهما عثر على الأموال والمصاغ الذهبية حيث سيتم تحويلهم للجهات المختصه بعد الإنتهاء من التحقيقات.