الحرة نيوز –

بدأت ادارة السير المركزية بالتشدد بمتابعة المخالفات المعيقة لحركة السير والوقوف المزدوج منها.

وتأتي الاجراءات الجديدة بهدف المحافظة على انسيابية الحركة المرورية بشكل دائم لا سيما داخل الاسواق التجارية.

وقال مدير سير العاصمة العقيد باسم الخرابشة ان ادارة السير وبالتزامن مع التشديد على المخالفات الخطرة والمعيقة لحركة السير ستعمل خلال هذا الشهر الفضيل ولما له من خصوصية على تنفيذها لخطة السير على التخفيف على المواطنين لارتيادهم الاسواق باريحية وسلاسة .

وبين انها ولغايات التخفيف على المواطنين ستسمح بالتوقف لمدد قصيرة امام المحال التجارية وفي الاسواق لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم على ان لا يعرقل ذلك الحركة المرورية نهائيا.

واوضح ان تلك الاجراءات التخفيفية تتماشى مع توجيهات ادارة الامن العام وادارة السير بالتسهيل على المواطنين .

ولاقت الاجراءات ترحابا من المواطنين الذين كانوا يجدون صعوبة بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم اليومية خلال رمضان .

واكدت ادارة السير ان تساهلها لا يعني باي حال السماح بعرقلة الحركة المرورية او الوقوف المزدوج .