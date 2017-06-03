الحرة نيوز –

قالت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن 60.22 بالمئة من المشتغلين الأردنيين يرغبون في عمل اخر أو إضافي، وذلك لان الدخل الذي يتقاضوه ليس كافيا من الناحية المادية أو أن الحوافز قليلة.

وأوضحت البيانات، أن 58.3 بالمئة من الذكور يبحثون عن عمل إضافي لتحسين وضعهم المادي، بينما ترتفع النسبة إلى 68.8 بالمئة بالنسبة للإناث.

ويرى 7 بالمئة من الأردنيين المشتغلين أن الوظيفة التي يعملون بها لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، فيما يعتبر 4.2 بالمئة أن ساعات العمل طويلة.

وأشارت البيانات إلى أن 19.3 بالمئة من المشتغلين الأردنيين يبحثون عن عمل إضافي بسبب «ظروف العمل»، و2.4 بالمئة يبحثون عن عمل إضافي نظرا لبعد المسكن عن مكان العمل.

وأوضحت البيانات إلى 5.3 بالمئة من المشتغلين الأردنيين لا يرغبون بالعمل الذي يعملونه.

إلى ذلك، بلغ معدل البطالة للذكور 13.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مع 33 بالمئة للإناث لنفس الفترة، مما يجعل معدل البطالة 18.2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع معدل البطالة للربع الأول من العام الجاري بمقدار 3.6 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2016، وبمقدار 2.4 عن الربع الرابع 2016.

وأوضحت البيانات، أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية «الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوما على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي»، حيث بلغ 21.4 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى