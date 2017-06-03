الحرة نيوز –

أنهت منطقة خريبة السوق المرحلة الاولى من خطتها للتوعية بقانون وانتخابات اللامركزية بعقد 21 محاضرة ، لمختلف فئات وشرائح المجتمع.

ووفق مدير المنطقة المهندس زياد الختاتنه بحثت المحاضرات محاور التعريف بللامركزية ، والمهام والا دوار المناطة بالمجلس المحلي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة ، و الشروط المتعلقة بالمرشح والناخب ، وعدد المقاعد المرصودة لكل دائرة في العاصمة وفق النظام المعدل رقم ( 12 ) لعام 2017 م.

وايجابيات المشاركة بالانتخابات اللامركزية ، وتشجيع المواطنين على المشاركة خاصة فئة الشباب لكون القانون اتاح فرصة الترشح لمن هم في سن الخامسة والعشرين.

وشارك في تقديم المحاضرات رئيس وحدة التطوير حسن العورتاني والمهندسة مي فخري والمهندسة سكينه القيسي وخالد العثمان وعمر الرفاعي ونايفه كريشان من كادر المنطقة