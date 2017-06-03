الحرة نيوز –

أغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة الزرقاء 3 محلات كوفي شوب فيما أنذرت وخالفت 44 أخرى خلال شهر أيار الماضي.

وقال مدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان انه تم ايضا اغلاق 3 محطات تحلية مياه خلال جولات كوادر القسم اليومية الميدانية، كما خالفت وانذرت نحو47 أخرى، وذلك بسبب مخالفتها للمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة، مشيرا الى اجراء تحاليل لنحو 1052 عينة من مختلف المصادر العامة والخاصة للمياه ومحطات التحلية وصهاريج وسيارات توزيع المياه المحلاة والينابيع الزراعية، وتم انذار سبعة آبار مياه وسيارتي توزيع مياه محلاة.

وأشار الى ان كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في المديرية زارت 45 مصنعا، وأغلقت أحدها فيما تم انذار ومخالفة 32 مصنعا آخر لمخالفتها قانون الصحة العامة