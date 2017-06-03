الحرة نيوز –

أثار تعيين نجل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي كرئيس لدائرة خدمات المطار موجة عارمة من الجدل والسخرية في الأردن تزامنا مع اوائل ايام شهر رمضان المبارك.

وبارك ناشطون أردنيون، بسخرية، لفوزي نجل رئيس الوزراء هاني الملقي، بعد تعيينه رئيسا لدائرة خدمات المطار، معتبرين ان ذلك يأتي ضمن الكثير من المحسوبية التي يتصدر تفاصيلها رجال الدولة.

وأثار تعيين إدارة الملكية، لفوزي الملقي، رئيسا لدائرة خدمات المطار، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، منتقدين ما وصفوه بـ “التوريث”، في التعيينات “.

ونشر أحد الناشطين عبر “فيس بوك”، “ألف مبروك ابن دولته الله يطول بعمرك عمر أبوك وتظلو رؤساء علينا لأنه احنا من دونكم ما بنقدر نعيش ولا نمشي أمور حياتنا”.

وتابع آخر “نبارك لفوزي الملقي التطور الهائل والسريع في وظائف الدولة الحساسه وتعدد الخبرات والمجالات والفرص المتاحه للعمل له في ظل تزايد معدلات البطالة لدى الشباب الاردني”.

وانتقد ناشط تعيين فوزي قائلا، “تعيين السيد فوزي الملقي ابن رئيس الوزراء هاني الملقي حفيد رئيس الوزراء السابق “فوزي الملقي” مديراً لخدمات المطار وعقبال تشكيل الحكومه؛عشان تعرفوا بس بركة دعاء الوالدين”.

كما انتقد ناشط، ما اعتبره “انعدام مساواة في التوظيف”، قائلا “العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات لكل مواطن اردني لا تعنى بحد ذاتها الغاء الواسطه والمحسوبية لأبناء المسؤوليين في السلطه العليا”.

وانتقد ناشطون ما يحاول الملقي ترسيخه من فكرة “العدالة” في نفوس المواطنين، معتبرين ان التعيين المذكور استفزازي جدا، خصوصا مع عدم تقديم المطار لاي شروحات تبين كفاءات الشاب.

وربط ساخرون التعيين المذكور بالعمرة التي قام بها الرئيس الملقي مع الملك عبد الله الثاني قبل يومين معتبرين ان التعيين اذهب العمرة واجرها كونه يأتي على حساب العاطلين عن العمل