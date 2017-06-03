الحرة نيوز –

. أصيب 177 شخصا من عائلتين غالبيتهم من الأطفال بحالة تسمم غذائي منزلي وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات وزارة الصحة.

وفي التفاصيل فإن أفراد العائلتين تناولوا مساء أمس إفطار رمضانيا من ضمنه وجبة “مقلوبة” قديمة، وأن كل من تناول المقلوبة وغالبيتهم من الأطفال أصيبوا بحالة تسمم.

وبحسب مدير مستشفى الأميرة إيمان /معدي الدكتور أحمد الحوارات فإن المستشفى استقبل 122 شخصا مساء أمس نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي وجرى تقديم الإسعافات اللازمة ووضعهم تحت المراقبة، مبينا أن غالبية المرضى بحالة حسنة وغادروا بعد إعطائهم العلاج اللازم.