الحرة نيوز –

اكد مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات ان الهيئة تسلمت فيلم “المرأة الخارقة” الاربعاء الماضي لمراجعته والتأكد من موافقته للتشريعات المعمول فيها محليا؛ وانها لم تبدأ اجراءات المراجعة ولم تجيزه لغاية اللحظة.

وقال قطيشات ان اي فيلم قبل عرضه في دور السينما لا بد ان يتم عرضه على لجنة متخصصة في هيئة الإعلام أولا للاطلاع عليه ومن ثم اجازته للعرض وهو ما لم يحصل.

ونوه الى ان عرض الفيلم في دور السينما دون اجازة من الهيئة يعتبر مخالفة للقانون مما يوجب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد دور عرض السينما التي عرضت الفيلم .

واوضح ان الفيلم وضع على اجندة اللجنة وفق الية واجراءات تتبعها ولم ينظر فيه لتاريخه.