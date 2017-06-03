الحرة نيوز –

ضبطت وحدة مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية خلال الأسبوع الاول من شهر رمضان 80 متسولاً ومتسولة بمعدل 11 متسولاً ومتسولة يومياً.

وقال المستشار الإعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط انه تم تحويل المتسولين البالغين المضبوطين الى المراكز الأمنية، بينما احيل الاحداث الى مركز الرعاية بموجب قرارات تحفظ صادرة عن محكمة الاحداث على اعتبار حاجتهم للرعاية وللحماية.

يذكر أن التسول فعل مجرم قانونا لمخالفته نص المادة 389 من قانون العقوبات النافذ، ومحرم شرعا بفتوى شرعية صدرت عام 2013.