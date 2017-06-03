الحرة نيوز –

وحول التفاصيل قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام انه بتاريخ 26/5/2017م ورد للعاملون في شعبة بحث جنائي العاصمة بلاغا بتعرض احد محال المجوهرات في منطقة البيادر للسرقة من قبل مجهولين عن طريق خرق الجدار الخلفي له وسرقة ما يقدر ب 26 كغم من الذهب والمجوهرات من داخله اضافة لمبلغ مالي حيث تم على الفور التحرك للمكان برفقة المختبر الجنائي للكشف ومسح مسرح الجريمة للوصول لاية ادله وقرائن ان وجدت.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والاعلام انه بعد الكشف الاولى على المكان تبين انه الفاعل استغل وجود احد المحال المهجورة والملاصقة لمحل المجوهرات وقام على فترات باعمال المراقبة للمكان ومحيطه لحين تمكنه من احداث ثقب في الجدار والدخول من خلاله وسرقة ما يقدر بـ26 كغم من الذهب والمجوهرات ومبلغ 15 الف دينار ومغادرة المكان , وشكل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة بالاشتراك مع محقققين تقنين وفنيين من الادارة لمتابعة التحقيقات في القضية وجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات وبكافة الطرق للوصول للفاعل الذي لم يترك خلفه اي ادله واضحة ومباشرة في مسرح الجريمة .

وتابعت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان فريق التحقيق تمكن بالاعتماد على الاساليب العلمية والتقنية الفنية وبعد تحليل لكافة المعلومات التي تم جمعها من تحديد المشتبه به الرئيسي في القضية وبالبحث والتحري عنه جرى تحديد مكان تواجد ووضع تحت المراقبة حيث تمكن مرتبات البحث الجنائي من القاء القبض عليه بعد وضع كمين خاص له واصطحب عندها لمنزله وجرى تفتيشه بالطرق القانونية و عثر داخله على ثمانية اسلحة نارية وكميات كبيرة من العتاد الحي اضافة الى مجموعة من العدد اليدوية والادوات المستخدمة في قضايا السرقات الجنائية بالخلع والكسر وجرى ضبطها جميعا ومباشرة التحقيق مع المشتبه به .

وأشارت إدارة العلاقات العامة والاعلام انه وبعد التوسع بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بقيامه ولوحده بالتخطيط لسرقة محل المجوهرات وانه منذ اشهر وهو يقوم بمراقبة المكان لتحديد كيفية الدخول و قام باستغلال وجود احد المحال المهجورة والملاصقة لمحل المجوهرات لعمل ثقب في جداره والدخول من خلاله , قام وعلى فترات بإحضار ما يحتاجه من عدد وأدوات ووضعها داخل هذا لمحل المهجور وفي اليوم المحدد قام بإحداث الثقب في جدار المحل والدخول وسرقة كافة المجوهرات والذهب من داخله إضافة إلى 15 الف دينار وغادر المكان , وقام بعدها باستئجار احد المكاتب في منطقة حي نزال / وسط عمان وقام بإخفاء المسروقات داخله وجرى بدلالته التوجه اليه حيث ضبط داخله على المسروقات وهي عبارة عن 26 كغم من المجوهرات والمصاغات الذهبية كما وضبط المبلغ المالي المسروق .

كما وتمكن المحققون ومن خلال دراسة الأسلوب الجرمي والبحث عن ما تم ارتكابه من قضايا مجهولة استخدم فيها ذات الأسلوب من تحديد قضيتي سرقة لمحلين للمجوهرات ارتكبتا في لواء الرصيفة الأولى عام 2014 وسرق من داخله 4 كغم من الذهب والمجوهرات والثانية عام 2016 وسرق من داخله 14 كغم من الذهب والمجوهرات وجرى التحقيق مع المقبوض عليه حولهما واعترف كذلك بارتكاب القضيتين لوحده وبذات الاسلوب وما زالت التحقيقات جارية معه من اجل توديعه للقضاء