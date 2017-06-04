الحرة نيوز –

هنأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم السبت النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم السبت بفوز دولة الكويت الشقيقة بعضوية مجلس الأمن لمدة عامين اعتبارا من بداية العام القادم.

وأكد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع الشيخ الصباح ثقة المملكة ان الكويت ستكون صوتا للعقل والدبلوماسية الحكيمة في مجلس الأمن وستعمل على ايجاد حلول دبلوماسية لأزمات المنطقة.

وشكر الشيخ الصباح المملكة على دعمها للكويت، لافتا إلى التنسيق المستمر بين سفيري الأردن والكويت في الأمم المتحدة. وأكد الوزيران الحرص على الاستمرار في التنسيق والتشاور وفِي تطوير العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تنمو بشكل مستمر برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.