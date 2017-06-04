الحرة نيوز –

وقعت وزارة المياه والري عددا من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع مائية بقيمة حوالي 350 ألف دينار ضمن حزم وخطط ومشاريع البنية التحتية للمحافظات للعام 2017، لتحسين التزويد المائي في مناطق مختلفة من محافظة البلقاء.

وتتضمن المشاريع ثلاث حزم شبكات مياه رئيسية وفرعية في مناطق محافظة البلقاء لمعالجة الاختلالات التي تشهدها، ورفع كفاءة التزويد المائي، فيما تتضمن الحزمة الأولى مشروع تحسين التزويد المائي لمناطق مدينة السلط من خلال تنفيذ خطوط ناقلة ورئيسية وشبكات تزويد فرعية للمناطق، ووصلات منزلية في بعض الأحياء داخل مدينة السلط من قبل مقاول أردني بقيمة 166 ألف دينار.

وقال وزير المياه والري حازم الناصر خلال حفل التوقيع أمس، إن الوزارة/ سلطة المياه، تعمل لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة، خاصة ما يتعلق بموجات اللجوء السوري التي سببت ارتفاعا غير مسبوق في الزيادة على الطلب على المياه.

وبين الناصر بحضور كبار مسؤولي وزارة المياه والري وسلطة المياه، أن الخطط الآنية ومتوسطة المدى التي استكملت الوزارة أجزاء كبيرة منها، استطاعت التعامل المعقول مع الظروف الاستثنائية في مواجهة الأعباء المتزايدة وتمكينها من القدرة على الوفاء بالاحتياجات المائية للمناطق.

وحول مشروع الحزمة الثانية، قال إنها تتضمن تنفيذ خطوط فرعية على الخط الرئيسي قطر 8 إنش في منطقة دير علا / الطوال الجنوبي، التي تعاني بعض المناطق فيها من عدم كفاءة الشبكة نتيجة قدمها، وبالتالي تنفيذ شبكة جديدة تحسن من وصول المياه وزيادة الكميات المخصصة للمواطنين.

وحول الحزمة الثالثة، أوضح أن المشروع الآخر يتضمن تنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية وخطوط رئيسية لخدمة مناطق عيرا ويرقا بتكلفة حوالي 160 ألف دينار.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذ هذه المشاريع المهمة، إلى تأهيل كافة مقدرات قطاع المياه في جميع مناطق المملكة، وخاصة الخطوط الناقلة ومحطات الضخ، وتنفيذ شبكات قادرة على التعاطي مع خزانات المياه ذات السعات الكبيرة، لتمكينها من استخدام تقنية الضخ الانسيابي وبما يخفض من فاتورة الطاقة ويرفع من كفاءة التزويد.

وبين أن العمل جار لاستكمال تنفيذ مشاريع مائية هامة أخرى وبكلف مالية كبيرة، مشيرا إلى أنه سيكون لتنفيذ هذه المشاريع التي تمت إحالتها على مقاولين محليين، أثر واضح في تحريك سوق الإنشاءات والعمالة، وخلق مزيد من فرص العمل للأردنيين، سواء الفنيين أو غيرهم.