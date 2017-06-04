الحرة نيوز

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار اليوم، وتصبح الأجواء حارة نسبيا بشكل عام وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض السحب العالية.

وأوضح موقع طقس العرب، أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية.

في حين، تكون الاجواء معتدلة عموما ليلا، والرياح متغيرة الإتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتوقع “طقس العرب”، أن تبقى الأجواء مائلة للحرارة إلى حارة نسبياً نهار غد فوق المرتفعات، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط خلال فترة ما بعد الظهر والعصر وتعمل على إثارة الأتربة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة شمالية.