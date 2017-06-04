الحرة نيوز –

حددت الحكومة حالات خاصة ومبررة لأعفاء المتقدم للحصول على رخصة مكتب عقاري من شرط المؤهل العلمي.

وأقرت الحكومة النظام المعدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية، بحيث تم استحداث في الدائرة لجنة تسمى لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية برئاسة مدير دائرة الاراضي والمساحة أو احد موظفي الدائرة ممن لا تقل درجته عن الأولى يسميه المدير.

ويتم تشكيل اللجنة بعضوية موظفين اثنين من موظفي دائرة الاراضي والمساحة، لا تقل درجة اي منهما عن الثانية يسميهما المدير، ونقيب اصحاب المكاتب العقارية وأحد اصحاب المكاتب العقارية يسميه المدير، بحيث تكون مدة اللجنة سنة واحدة.