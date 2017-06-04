الحرة نيوز –

قال نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين خالد الحسينات ان سلطات غانا اوقفت ارسال عاملات المنازل الى الاردن ودول الخليج لأسباب تنظيمية اجرائية.

ودعا في تصريح اصحاب المكاتب الى عدم تقديم الطلبات الى وزارة العمل حتى يتسنى للنقابة والوزارة بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في غانا ايجاد حلول.

واشار الحسينات الى وفد رسمي بمشاركة النقابة سيزور غانا الشهر الحالي لايجاد حلول تراعي العقود التي تم ابرامها وتراعي مصالح جميع الاطراف.

وحذر الحسينات من التعامل مع الاعلانات التي تعرض خدمات العمل في المنازل بنظام العمل اليومي والاسبوعي لما لها من مخاطر كبيرة.