الحرة نيوز –

اصدرت وزارة الصحة العامة لدولة قطر التعميم رقم 32 لسنة 2017 ويتضمن التعامل مع ارساليات الخضار والفواكه المستوردة لغاية نهاية الربع الثالث من عام 2017 . وبين التعميم قرار اللجنة المشتركة لمراقبة الاغذية الادمية في اجتماعها رقم (3) لسنة (2017 ) بتاريخ 2/5/2017 بان تقوم ادارة سلامة الاغذية والصحة البيئية بعمل تقييم دوري لنتائج متبقيات المبيدات لجميع الخضروات والفواكه المستوردة وتحديد الاجراءات اللازمة للتفتيش عليها . واكد التعميم بطلب الشهادة / الافادة الخاصة بمتبقيات المبيدات من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية للارساليات التي سيتم شحنها اعتبارا من 1/6/2017 . ونوه التعميم على العمل بهذا التعميم لغاية الثلاثين من سبتمر لعام 2017 ، ( 30 / 9 / 2017 ) لحين صدور التعميم الخاص بالربع الرابع من هذا العام بحسب نتائج تعميم المخاطر . واشار التعميم الى ايقاف العمل بما ورد في التعميم رقم 20/2017 والتعميم رقم 27 / 2017 الصادرين عن ادارة القسم واي تعاميم اخرى ذات صلة واعتماد هذا التعميم في التعامل مع ارساليات الخضار والفواكه . ولفت التعميم الى اجراء عمليات التفتيش على الخضار والفواكه بحسب الاجراءات المبينة ازاء كل منها كما هو موضح في الجدول المرفق مع هذا التعميم . واكد الجدول على التشديد على اصناف الخضروات ( فلفل طازج ، خس ، فول ، زهرة ، باذنجان ، نعناع ) المستوردة من المملكة الاردنية الهاشمية بطلب شهادة / افادة من الجهة المختصة في البلد المنشأ / بلد التصدير تبين ان متبقيات المبيدات ضمن الحدود المسموحة