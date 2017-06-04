الحرة نيوز –

-ذكرت مصادر أن مجلس التعليم العالي سينسب بزيادة مقاعد المكرمة الملكية لأبناء القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمتقاعدين منهم لتصبح (30%) بدلا من (20%)، ومقاعد المكرمة الملكية لأبناء المعلمين لتصبح (10%) بدلا من (5%)، خلال خمس سنوات.

وتبدأ عملية الزيادة اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2017-2018، بواقع (2%) سنويا، على أن توجه الزيادة نحو التعليم التقني. ويأتي توجه مجلس التعليم العالي بزيادة النسبة المخصصة للمكرمة الملكية لأبناء القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمتقاعدين ولابناء المعلمين، تنفيذا لتوصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي أطلقت ايلول الماضي، برعاية ملكية.

وتخصص سنويا ما نسبته (20%) من إجمالي عدد المقبولين في الجامعات للمكرمة الملكية لأبناء الجيش و(5%) لأبناء المعلمين، وتشرف لجان فنية متخصصة على تنفيذ هاتين المكرمتين الملكيتين، وفقا لأسس تنافسية بين كل شريحة من الشرائح المستفيدة