الحرة نيوز –

نفت حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم الأحد، ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن طلب قطر من بعض قياداتها مغادرة البلاد.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها حسام بدران:” إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا من تقارير مغلوطة ومزاعم حول لائحة قدمتها قطر بأسماء عدد من قيادات حماس وأنها طلبت مغادرتها الأراضي القطرية هو كلام يجافي حقيقة الواقع، وهو يتقاطع مع وسائل إعلام اعتادت ترويج معلومات وأخبار غير صحيحة عن الحركة بغرض تشويه الصورة، ومحاولة التأثير على علاقات الحركة الخارجية”.

وأضاف بدران “كما هو معلوم فقد انتهت حركة حماس مؤخرا من إجراء انتخاباتها الداخلية وفق اللوائح والتوقيت الزمني المتفق عليه مسبقا، وقد اختارت قيادة جديدة وعلى رأسها الأخ إسماعيل هنية والذي يقيم داخل فلسطين هو ومن معه من قيادة الحركة، ثم باشرت القيادة الجديدة للحركة في ترتيب أوراقها وتحركات قياداتها وتنقلاتهم في الساحات المختلفة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل”.

كما ثمن الدور الإيجابي الثابت والمتواصل الذي تقوم به دولة قطر في دعم شعبنا الفلسطيني وإسناد قضيته العادلة، وخصوصا إعمار غزة ودعم صمود أهلها.

وأكد أن حماس ستبقى رأس الحربة في مواجهة الاحتلال وستظل بوصلتها واضحة وثابتة نحو القدس، رغم كل العقبات والتحديات، قائلا “سنواصل مقاومتنا جنبا إلى جنب مع كل فصائل شعبنا وقواه الحية، مستندين إلى جماهير شعبنا المرابط، التي تحتضن المقاومة وتشكل الرافعة الأساسية للمشروع الوطني الفلسطيني، ولدعم كل الأحرار في العالم وفي مقدمتهم أمتنا العربية والإسلامية الشعبية والرسمية الذين يقفون ويساندون حق شعبنا في مقاومته لإنهاء الاحتلال عن أرضنا