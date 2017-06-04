الحرة نيوز –

تؤكد تعليمات العمليات الانتخابية بما فيها الانتخابات البلدية واللامركزية على أنه لا يجوز دخول المعزل الموجود داخل غرفة الاقتراع إلا للناخب أو الناخبة والمرافقين للأشخاص المعوقين وغير القادرين على ممارسة حقهم في الانتخاب بأنفسهم، ضماناً للسرية والخصوصية خلال عملية اختيار المرشحين والمرشحات.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن وجود تسهيلات لوجستية في مراكز الاقتراع لذوي الإعاقة سيؤثر بصورة مباشرة على نسبة مشاركتهم في الانتخابات البلدية واللامركزية المقرر إجراؤها في الـ ١٥ من آب القادم.

وفي ضوء تحديد من يحق لهم دخول المعزل في مراكز الاقتراع في الانتخابات البلدية واللامركزية فإن “تضامن” ومن خلال برنامجها “عين على النساء” لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي تدعو الهيئة المستقلة للانتخاب الى مراعاة ضمان توفير متطلبات مشاركة ذوي وذوات الإعاقة الذين يحق لهم الانتخاب، كوجود منحدرات تسهل عملية التنقل ووجود غرف الاقتراع الخاصة بهم في الطوابق الأرضية، وفي حال كانت في الطوابق الأعلى ضمان أن تتوافر فيها مصاعد كهربائية، وتوفير مترجمين للغات الإشارة.

قام تحالف “عين على النساء” بالرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي بشكل كامل في سبع دوائر انتخابية وهي عمان الثانية، الزرقاء الأولى، الكرك، عجلون، البلقاء، إربد الثالثة ودائرة بدو الجنوب، فيما قامت فرقه الجوالة بتغطية باقي الدوائر الانتخابية في المملكة.

وراعى التحالف في اختياره للدوائر السبع التي توزع عليها المراقبون والمراقبات بشكل كامل، أن تكون ممثلة لأقاليم المملكة (شمال، وسط، وجنوب) بالإضافة الى دائرة من دوائر البدو الثلاث.

ووفق تقرير التحالف، فقد توفرت في ٦٩% من المراكز الانتخابية منحدرات تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة من الدخول والخروج دون مساعدة من أحد ، فيما كانت ٧٣% من المراكز في الطابق الأرضي ، إلا أن ١٨% فقط من المراكز الانتخابية والموجودة في طوابق أعلى توفر المصاعد . ولم يتوفر مترجمين في ٨٨% من المراكز، وأن ٨٥% من المراكز وضعت فيها صناديق الاقتراع على طاولات تمكنهم من وضع أوراق الاقتراع بأنفسهم .

وسمحت اللجان الانتخابية في ٩١% من المراكز للناخبين/الناخبات من ذوي/ذوات الإعاقة باصطحاب مرافقين الى داخل مراكز الاقتراع ، فيما سمحت ٨٩% من تلك اللجان لمن يعانون من إعاقة بصرية أو سمعية أو بتر أو إعاقة في الأطراف بأن يقوم مرافقيهم بمساعدتهم داخل المعازل وإجراء عمليات الاقتراع.

فيما تمت هذه العملية همساً وخلوة ما بين المرافق والناخب/الناخبة دون وجود أو على مسمع من أعضاء اللجان الانتخابية في ٨٥% من المراكز . بينما قام ٨٥% من الناخبين/الناخبات من ذوي/ذوات الإعاقة بوضع أوراق الاقتراع داخل الصناديق بأنفسهم ، وقد تم في ٩٥% من المراكز طمس أيدي الناخبين/الناخبات من ذوي/ذوات الإعاقة بالحبر السري و ٨٥% من المرافقين/المرافقات .

ولم تسمح ٨٢% من مراكز الاقتراع بأن يقوم المرافق بمساعدة أكثر من ناخب/ناخبة من ذوي/ذوات الإعاقة ، وفي المقابل فقد قام ٧٨% من رؤساء/رئيسات اللجان الانتخابية بمساعدة الناخبين/الناخبات من ذوي/ذوات الإعاقة للإدلاء بأصواتهم في حال عدم وجود مرافقين/مرافقات معهم .

بلغ عدد الأردنيين وأعمارهم ٥ أعوام فأكثر والذين يواجهون صعوبات في وظائف الجسم ٦٥١٣٩٦ فرداً منهم ٣٠٣٩٠٤ من الإناث وبنسبة ٤٦.٦%، فيما بلغ عدد غير الأردنيين الموجودين في المملكة والذين يواجهون صعوبات في وظائف الجسم ٢٦٠٢٨٣ فرداً منهم ١١١٤٣٥ من الإناث وبنسبة ٤٢.٨%، وذلك وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن ٢٠١٥.

وتضيف “تضامن” بأن النساء الأردنيات اللاتي يواجهن صعوبات في وظائف الجسم حسب نوع الصعوبة (مع التأكيد بأن المرأة الواحدة قد تواجه أكثر من صعوبة) توزعن تنازلياً كما يلي: ١٦٠١٥٥ امرأة يواجهن صعوبات في الرؤيا، و ١٤١٠٠٤ امرأة يواجهن صعوبات في المشي أو صعود الدرج، و ٨٨٥٠٧ امرأة يواجهن صعوبات في السمع، و ٨٣٧٨٦ امرأة يواجهن صعوبات في التذكر أو التركيز، و ٦٣٦٤٠ امرأة يواجهن صعوبات في العناية الشخصية، وأخيراً ٤٨٢٣٨ امرأة يواجهن صعوبات في التواصل مع الآخرين.

كما أن ٢٧٢١٨٣ من الأردنيات اللاتي يواجهن صعوبات في وظائف الجسم هن من المناطق الحضرية وبنسبة ٨٩.٦% من المجموع الكلي (٣٠٣٩٠٤ امرأة)، و ٣١٧٢١ امرأة من المناطق الريفية وبنسبة ١٠.٤%.

ومن حيث شدة الصعوبة، فقد تبين بأن ١٦٦٦٠ أردنية يواجهن صعوبات شديدة (لا يستطعن مطلقاً) مقابل ١٩٠٢٣ أردنياً. وبتوزيعهن على نوع الصعوبة فإن ٢٣٨٤ أردنية لا يستطعن مطلقاً الرؤيا (٣١٦١ أردنياً)، و ٢٣١٦ أردنية لا يستطعن مطلقاً السمع (٣٩١٤ أردنياً)، و ٨٩٠٠ أردنية لا يستطعن مطلقاً المشي أو صعود الدرج (٨٩٠٦ أردنيين)، و ٤٦٠١ أردنية لا يستطعن مطلقاً التذكر أو التركيز (٥٦١٣ أردنياً)، و ٧٥٨٥ أردنية لا يستطعن مطلقاً العناية الشخصية بأنفسهن (٨٣٧٩ أردنياً)، وأخيراً ٥٣٣٣ أردنية لا يستطعن مطلقاً التواصل مع الآخرين (٦٧٩٢ أردنياً).