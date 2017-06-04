الحرة نيوز –

أزالت أمانة عمان منذ مطلع العام الجاري وحتى تاريخه نحو ألف مركبة مهجورة من مختلف شوارع وأحياء مناطق العاصمة عمان .

وقال المدير التنفيذي لرقابة الإعمار المهندس رائد حدادين ان إزالة الهياكل المهجورة تتم بناء على جولات تفتيشية دورية لمناطق العاصمة ، أو من خلال إبلاغ مناطق الأمانة ، او شكاوى ترد لدائرة رقابة الاعمار .

ويهدف مشروع إزالة هياكل المركبات الى معالجة التشوهات والمكاره ، استنادا لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 ، ورقم 101 لسنة 2009 إضافة لنظام منع المكاره الصحية والبيئية رقم 83 لسنة 2009 .

وتدعو أمانة عمان المواطنين التبليغ عن السيارات المهجورة وهياكل السيارات القريبة من محيطهم وذلك تفاديا للمكاره الصحية والآثار السلبية التي تخلفه هذه المركبات وحفاظا على السلامة العامة .

وفي سياق اخر تعاملت امانة عمان من بداية شهر رمضان المبارك مع 150 ملاحظة ذات صلة بورش عمرانية زاولت اعمالها خارج الاوقات المسموح بها وأعلنتها الامانة .

وجدد المهندس حدادين التاكيد على ان أوقات العمل المسموح بها لورش المشاريع العمرانية خلال شهر رمضان المبارك تبدا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الخامسة والنصف مساء.

وشدد القرار على ضرورة التزام شركات المقاولات وأصحاب العمل بعدم القيام بأي أعمال خارج تلك الاوقات أو أيام الجمع والعطل الرسمية حرصا على راحة المواطنين ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، إذ تعتبر مخالفه صريحه لما تنص عليه كودات البناء الوطني وتندرج تحت التلوث السمعي والبيئي .

وبين أنه تم تكليف فرق الرقابة بعمل جولات ميدانية على مدار الساعة للتأكد من التزام الجميع وضبط المخالفين منهم خاصة خلال الفترة من بعد الافطار وحتى ساعات الصباح .