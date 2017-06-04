الحرة نيوز –

قال رئيس لجنة التربية النيابية، الدكتور مصلح الطراونة، إن المزاج النيابي يشهد انقلابا على حكومة الدكتور هاني الملقي بعدما لاحظه الجميع من ملامح انسداد أفق الحكومة وعدم امتلاكها أية حلول أو برامج للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بل واستمرار انحدار جميع المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف الطراونة إن الدورة العادية القادمة ستشهد تغيرات جذرية في العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب بكتله ولجانه، حيث سيكون الوضع مختلفا داخل مجلس النواب بحسب آراء العديد من أعضاء المجلس.

ولفت الطراونة إلى أن رغبة العديد من النواب تجاوزت المطالبة برحيل الحكومة إلى الدعوة لحلّ مجلس النواب كلّه، مؤكدين أنهم يفضلون حلّ المجلس على البقاء كـ “شهّاد زور”.

وأشار الطراونة إلى أن المجلس مغيّب تماما عن ما يجري وتتخذ الحكومة من قرارات، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت بعض فضّ الدورة العادية قرارات غير مفهومة واستفزازية مثل رفع رواتب الفئات العليا وتعيين ابن الرئيس مديرا في الملكية الأردنية اضافة الى عدم تخفيض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع الاسعار العالمية.

واعتبر الطراونة أن الاعلان الرسمي من قبل دائرة الاحصاءات العامة عن ارتفاع نسب البطالة إلى 18,1% وهي في الحقيقة تجاوزت 30% حسب المقاييس العالمية، يؤكد عدم وجود تنمية في المحافظات ولا برامج حقيقية للتشغيل