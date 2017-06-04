الحرة نيوز –

تعاملت امانة عمان من بداية شهر رمضان المبارك مع ١٥٠٠ ملاحظة ذات صلة بورش عمرانية زاولت اعمالها خارج الاوقات المسموح بها وأعلنتها الامانة .

وجدد المهندس حدادين التاكيد على ان أوقات العمل المسموح بها لورش المشاريع العمرانية خلال شهر رمضان المبارك تبدا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الخامسة والنصف مساء.

وشدد القرار على ضرورة التزام شركات المقاولات وأصحاب العمل بعدم القيام بأي أعمال خارج تلك الاوقات أو أيام الجمع والعطل الرسمية حرصا على راحة المواطنين ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، إذ تعتبر مخالفه صريحه لما تنص عليه كودات البناء الوطني وتندرج تحت التلوث السمعي والبيئي.

وبين أنه تم تكليف فرق الرقابة بعمل جولات ميدانية على مدار الساعة للتأكد من التزام الجميع وضبط المخالفين منهم خاصة خلال الفترة من بعد الافطار وحتى ساعات الصباح