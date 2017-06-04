الحرة نيوز –

علم من مصدر قضائي ان النيابة العامة باشرت اليوم بالتحقيق مع المتهمين بقضية الدجاج الفاسد والموقوفين على أثرها.

ومن جهته كشف مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات ان جزء من الدجاج الفاسد تسرب إلى محافظتي معان والعاصمة والكمية التي تسربت بلغت 14 طن.

وبين عبيدات خلال حضوره الاحد اجتماع لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب ابراهيم بني هاني أن المؤسسة اتخذت قرارا باتلاف نحو 70 طن من الدجاج الفاسد حتى لا يكون هناك مجال لتسريب كميات اخرى منها.

واشار عبيدات إلى انه تبين ان المستودعات التي خرجت منها الدجاج تم التحفظ عليها في محافظة معان بعد ان كان ظاهرا سوء التخزين والعفن وانبعاث الروائح الكريهة.

وأكد أن الذي تم توقيقفهم تم ايداعهم للنائب العام للتحقيق بالموضوع حتى لا يتم ظلم اي شخص او شركة.