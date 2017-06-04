الحرة نيوز –

قال مارفن بن جي، الذي اعتقل في لبنان قبل نحو شهرين، لمحققيه اللبنانيين أنه جندته إسرائيل لجمع معلومات عن رون أراد وحزب الله والجيش اللبناني والجيش السوري وتجنيد عملاء في لبنان والعراق ..

وان مواطنا عراقيا اعتقل لتعاونه مع مسؤولين امنيين اسرائيليين وطلب منه جمع معلومات عن مكان الملاح الاسرائيلي رون اراد الذي اعتقل في تشرين الاول / اكتوبر 1986 و هو الآن يفترض أن يكون ميتا

وأفادت التقارير أنه طلب منه رجل يدعى إيلان نسيم الذي اقترب منه في الفيسبوك لجمع معلومات عن مكان دفن رون أراد ..

واقترح نسيم الذي تحدث للمرة الاولى مع المشتبه به مارفين بن جيه قبل ستة اشهر انه يجمع معلومات عن حزب الله والجيش اللبناني والجيش السوري ويجند عملاء في لبنان والعراق ، ثم توجه إليه بعد أن رأى منشوراته على الإنترنت ضد العرب والمسلمين ، ووفقا للتقرير، خشى مارفن فى البداية الاعتقال والعقاب، ولكن تم اقناعه فى وقت لاحق بنقل المعلومات الى مشغله الاسرائيلى ..

واعتقل مارفن من قبل جهاز الامن العام في اطار سلسلة من الاعتقالات تهدف الى عرقلة “الشبكات التخريبية في لبنان” ، وطبقا للتقرير، فقد ألقى القبض على مؤسسة عسكرية أمنية أطلق عليها “ضباط إسرائيليون” من إقليم كردستان العراق “تاسا إليت” ، كما جاء في التقرير أن الموساد يهدف إلى إطلاق عمليات في الدول العربية بما فيها سوريا والعراق ولبنان تحت شعار “مكافحة الإرهاب” و “الدول الداعمة للإرهاب” ..

وقد اعتقل المتهم في 200 نيسان / ابريل في منطقة السبطية شرق بيروت ، وأصله من حي دهوك في شمال العراق ..

وأثناء استجوابه، كشف أن مارفن كان ناشطا في قوات البشمركة الكردية على مدى السنوات الست الماضية، التي لديها تعاون عسكري مع إسرائيل ، كما ادعى أنه تم تجنيده بعد دخوله لبنان بصورة قانونية مع عائلته في عام 2014 ..

وأشار في استجوابه إلى أنه أحال المعلومات من خلال حساب خاص فتحه على فيسبوك ، وكشفت الأجهزة الأمنية في لبنان عن إيلان نسيم أنه يدير مؤسسة أمنية بين الأكراد .

واعتقل الطيار الاسرائيلي رون اراد في 16 تشرين الاول / اكتوبر 19866 بينما شارك في هجوم على اهداف في جنوب صيدا ، وكانت الطائرة فانتوم التي تحلق تضررت بسبب عطل فني ، وأسقطت فى الاراضى اللبنانية . (يديعوت احرونوت واي نت )