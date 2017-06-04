الحرة نيوز –

تعرض قسم العناية المركزة في مستشفى الزرقاء الحكومي امس الى تكسير من قبل ذوي احد المرضى وذلك في اعقاب وفاة والد طفل اصيب في حادث سير بسكته قلبية . وبين مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور بسام الشلول بان الاعتداء الذي تعرض له قسم العناية المركزة غير مبرر مشيرا الى ان المستشفى يقوم بواجبه على اتم وجه وقال بان ذوي احد المراجعين قاموا بتكسير المعدات الطبية والزجاج وبعض الاجهزة .

يأتي ذلك في اعقاب وفاة مريضهم واضاف هذا الامر مستغرب ومستنكر وغير مبرر وغريب على ابناء محافظة الزرقاء وقال ان لجنة من المحافظة والشرطة والمستشفى بدات بتقيم الاضرار التي لحقت بالقسم الذي عاود العمل مرة اخرى في اعقاب ما تعرض له من تخريب. وقال ان ادارة المستشفى عملت على اتخاذ مجموعة من الاجراءات القانونية بهذا الخصوص