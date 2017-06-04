الحرة نيوز – د. سطام حاكم الفايز

الى متى نبقى نتحدث عن عجز الموازنة وعن المديونية وعن مشاكل الاقتصاد الأردني والى متى نبقى ُنكرر قولنا أن مشكلة الأردن الحقيقية هي الفساد بصوره وأشكاله ووجوهه المختلفة التي نعرفها جميعنا

لو سألت أي مواطن عادي لايمتلك أي حد من الثقافة والتعليم لقال لك أن مشكلة الأردن هي السرقات والفساد وما عجز الموازنة والمديونية التي تزداد كل عام ماهي سوى مظاهر للمشكلة الأولى التي أستشرت في مفاصل الدولة في ظل غياب الارادة السياسية الحقيقية في اجتثاث جذور هذه المشكلة ومعالجتها بشكل جذري

يحصل الأردن على الكثير من المساعدات الخارجية وبالتوازي مع ذلك تحقق خزينة الدولة الكثير من الايرادات من جيب المواطن وهي الرسوم والضرائب والجمارك وغيرها الكثير والغريب أن مشكلة العجز ماتزال موجودة بل تزيد عاما عن عام وترتفع المديونية والأغرب من ذلك أن الدولة لم تنجح في توظيف هذه العائدات لحل المشاكل المستعصية التي تمر بها البلاد وهي الفقر والبطالة بل فأن نسبة البطالة تزداد بالتدريج بينما الفقر يأخذ بالانتشار فلايوجد بيت في الأردن لم يقرع بابه الفقر

المواطن صبر بمافيه الكفاية وهو ينتظر أن تسارع هذه الحكومة وغيرها من الحكومات السابقة الى ايجاد الحلول ولكن المواطن لم يرى سوى التصريحات والدعوات من جميع الحكومات للتحلي بالصبر والطلب منه التقشف بينما هذه الحكومات لم تطبق التقشف على نفسها بل ضربت أسوأ الأمثلة ولم تعد تشكل القدوة للمواطنين وهي جميعها لم تكن عند حسن ظن المواطن

حل مشكلة الأردن هو التخلص من آفة الفساد وتنظيف مفاصل الدولة من القيادات الهرمة والقديمة والتخلص من مبدأ التوريث وتوزيع المناصب على العائلات المعروفة للجميع وهو مبدأ يعرفه كل الناس بل فالأردن هو البلد الوحيد الذي يشغل فيه الوظيفة العامة أبناء الحسب والنسب ومن يمتون بصلة قربى أو نسب ل”س” أو “ص” من الشخصيات

هل نحن مقبلون على بناء دولة مؤسسات وكيف يمكن بناء هذه الدولة في ظل وجود هذه المعايير وهذه الثوابت التي لاتحيد عنها الدولة الأردنية وكأنها قدرا محتوما وبسبب ذلك تمادت الكثير من مراكز القوى التي صنعتها مثل هذه العقلية تمادت في الفساد والإفساد وتخريب سمعة الأردن ونشر الكره في صدور المواطنين والبغضاء والحقد وخلق حالة لامبالاة على نطاق واسع واستياء وتذمر شعبي ثم نزع ثقة المواطن بالحكومات والدولة في نفس الوقت حتى أصبح ينظر المواطن لكل قرار يصدر عن الحكومة بتشكك لأنه لايثق بهذه الحكومة وأي حكومة لأنه يعلم أن الهدف من هذا القرار ليس مصلحته

المطلوب منح فرصة لجيل الشباب والدماء الجديدة فلايعقل أن دائرة معينة من الأشخاص هم فقط من يمتلكون الكفاءة علما أنهم لم يصلوا لهذه المناصب بسبب كفائتهم

المطلوب القضاء على الفساد وعند القضاء على مشكلة الفساد سنرى أن الأردن سيتخلص من جميع مشاكله ولن يحتاج للعون لا من الأصدقاء ولا من الأشقاء خاصة في ظل المعادلات السياسية الجديدة على الأرض هذه المعادلات التي تحتم على كل دولة معالجة مشاكلها بنفسها دون الاعتماد على الآخرين ويعلم صانع القرار أن هذه المعادلات السياسية هي أمر واقع ومحتوم حيث سيجيئ الوقت الذي يمتنع فيه الكثيرون عن تقديم المساعدات لنا