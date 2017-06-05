الحرة نيوز –

قرر مدعي عام عمان الاول عبدالله ابو الغنم توقيف اثنين من المشتكى عليهم بجرم تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري مدة اسبوع قابلة للتجديد في مركز اصلاح وتاهيل ماركا.

وكان محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب قرر امس توقيف 7 أشخاص على خلفية قضية “الدجاج الفاسد”، لإحالتهم إلى المدعي العام.

وفي وقت سابق أوضح مدير صحة محافظة معان الدكتور تيسير كريشان أنه تم إتلاف 66 طنا من الدجاج الفاسد الخميس بحسب الأصول المعمول بها مضيفا أن مجمل الكمية بلغ 72 طنا منها 6 أطنان وزعت بالكرك و66 طنا تم ضبطها في معان من قبل اللجان الرقابية.