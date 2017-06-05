الحرة نيوز –

بينت دائرة الافتاء العام الاردنية حكم الشريعة الاسلامية بشأن حرمة تأخير إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها ، حيث انها قالت في فتوى لها ، الأصل أن لا يتأخر وصول صدقة الفطر إلى مستحقيها عن غروب شمس يوم العيد.

واوضحت الدائرة في فتواها” انه إذا أخر الوكيل إيصالها إلى مستحقيها إلى ما بعد غروب شمس يوم العيد فقد أساء واستحق الإثم، واقتضى منه التوبة والاستغفار، لأن زكاة الفطر إذا لم تُدفع إلى المستحقِّ قبل انتهاء يوم العيد لم تبرأ ذمة صاحبها منها، لأنها وإن خرجت من يده لكنها لم تصل إلى المستحقِّ في الوقت المحدد، والإثم على من كان سبباً في التأخير”.

واضافت ، انه واذا عُلم فيما بعد أنها لم تصل إلى المستحق جاز له أن يطالب الوكيل بمثلها، وله أن يدفع بدلاً عنها، فيكون ما دفعه أولاً صدقة ونافلة، وما دفعه ثانياً قضاء لما وجب عليه من زكاة الفطر.

وهذا بخلاف ما إذا وكل الفقير من يقبض له زكاة الفطر فقبضها الوكيل قبل انتهاء يوم العيد كفى وإن لم تصل إلى يد الفقير، لأن يد الموكّل كيد الموكل، وكذلك زكاة المال إذا وكل المستحق من يقبضها له كفى. والله تعالى أعلم

يُشار الى ان مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قد حدد اليوم قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ 180 قرشا .