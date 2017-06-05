الحرة نيوز – الأمين أبو هزيم

من الصعب تعداد وحصر المهام التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة فهي متشعبة ولايمكن الاحاطة بها وتزداد أهمية وخطورة دوره في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية المتمثلة بمكافحة الارهاب وسعي التنظيمات التكفيرية الى زعزعة الاستقرار وتنفيذ العمليات الارهابية في دول المنطقة وأهم الدول المستهدفة هي الأردن نظرا للدور الذي تلعبه بتحجيم هذه التنظيمات

ولعبت دائرة المخابرات العامة دورا كبيرا في افشال المخططات الهادفة الى النيل من استقرار الأردن والكثير من الدول العربية عبر الوصول الى معلومات عن نوايا هذه المنظمات الاجرامية وتمرير هذه المعلومات الى الدول الشقيقة والصديقة للتحرك قبل وقوع الكارثة

وبشهادة الكثير من الدول ومنها التي تمتلك أقوى الأجهزة الاستخبارية فجهاز المخابرات العامة الأردنية هو من أقوى الأجهزة الاستخبارية في منطقتنا كما أنه على الصعيد الدولي يعتبر من الأجهزة الاستخبارية التي لايمكن الاستهانة بخبراته وبراعته

ومع تعاظم الأخطار المحيقة بالمنطقة العربية ورغم سوء هذا الأوضاع فقد نجحت المخابرات العامة بخلق حالة متوازنة على صعيد التعامل مع المواطن واحترام حقوقه وذلك بالمقارنة مع بعض دول الجوار التي دفعتها التحديات الأمنية الى قمع مواطنيها وفرض قيود على حرية التعبير على الرأي والحريات العامة

يفخر المواطن الأردني أنه لم يصل الى هذه الحالة بسبب طبيعة جهاز المخابرات العامة وهي اعتبار المواطن شريكا في المعادلة الأمنية بدليل أن جهاز المخابرات خصص صفحة على مواقع التواصل لمشاركته في دوره داعيا المواطن الى التعاون معه لغاية تحقيق المصلحة الوطنية

وفي هذا السياق لفت مدير المخابرات العامة اللواء عدنان الجندي الأنظار بكلمة ترحيبية وردت على الموقع الرسمي لجهاز المخابرات العامة ننقلها كما وردت: يسرني أن أرحب بكم في الموقع الالكتروني لدائرة المخابرات العامة ، الذي يمثل إحدى بوابات التواصل البنّاء والمثمر ، في إطار من الشفافية والانفتاح والثقة المتبادلة لما فيه خير الوطن وعزته واستقراره.

لقد شرفني حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأمانة المسؤولية لقيادة هذه المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال العمل الاستخباري، وفقا لرؤى وتوجيهات ملكية سامية، تركز على دور المخابرات العامة في خدمة الوطن والمواطن واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته ، وأن تكون المخابرات دعامة أساسية لمسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك المعظم.

وبمراجعة ماتضمنته كلمة مدير المخابرات العامة يؤكد اللواء عدنان الجندي أهمية دور الجهاز في دعم مسيرة الاصلاح الشامل واحترامه لحقوق الانسان وحفاظه على كرامته مما يدل على الذهنية والأفق الواسع الذي يتمتع به اللواء الجندي وادراكه لشمولية الدور المنوط بجهاز المخابرات العامة

ورغبة منا في تعريف المواطن الأردني بمدير المخابرات العامة ننشر سيرته الذاتية

هو اللواء عدنان عصام احمد صدقى عبد الرحمن الجندى يعتبر جده احمد صدقي باشا الجندي ابن اللواء عبد الرحمن باشا الجندي. من مؤسسي الجيش عام 1921 وكان يحمل الرقم 19 وعمل رئيسا لاركان الجيش وكبير مرافقي الملك عبد الله الاول ، تخرج عدنان باشا الجندي عام 1985 من جامعة مؤتة (كلية الشرطة الملكية سابقاً) وفور تخرجه التحق بالعمل فى جهاز المخابرات مع 13 من دفعته من الكلية ، وهو نجل المرحوم اللواء متقاعد عصام الجندى من أبرز القادة فى الأردن ، وتقلد عدنان عصام الجندى من قبل عدد من المناصب القيادية فى جهاز المخابرات العامة من قبل قبل أن تتم إحالته الى التقاعد وترك الجهاز ، واليوم يعود من جديد للجهاز ويعين مديراً له ، هذا ويملك المدير الجديد للمخابرات اللواء عدنان الجندى سيرة ذاتية مميزة وخبرات كبيرة سواء إدارية وقيادية ومهنية الى جانب رصيد حافل من الدراسات والشهادات العلمية ، –