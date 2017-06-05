الحرة نيوز –

تواصل دائرة المراكز الاجتماعية التابعة لأمانة عمان استضافة واقامة العديد من الافطارات الرمضانية المنظمة من قبل المؤسسات الخيرية والعديد من فئات المجتمع المحلي ، والتي تستهدف الفئات الاقل حظا والاسر العفيفة والايتام . واوضحت مديرة المراكز الاجتماعية المهندسة جمانة عطيات ان الدائرة نظمت لغاية الان ثلاثة افطارات رمضانية في مراكزها بالاضافة لاستضافتها لثماني افطارات من خلال التنسيق المسبق بين الدائرة والقائمين على الافطارات . وقالت ” ان أحد اهداف دائرة المراكز الاجتماعية دعم وتبني المبادرات الخيرية التي يقوم بها عدد من فئات الشبابية بما يحقق رؤية واهداف امانة عمان في التنمية المجتمعية و تحقيق التكافل الاجتماعي بما يكفل كرامة الانسان وتطبيق ديننا الاسلامي “.

وشمل برنامج الافطارات على فقرات ترفيهية وثقافية من خلال الالعاب ورسم على الوجوة وتقديم العديد من الهدايا ، واستفاد منها اكثر من 1050 شخص .