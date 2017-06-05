أخـر الأخـبـار اطلاق اسم ميسي على مولود أردني يونيو 5, 2017 3:34 PM110 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet الحرة نيوز –أطلق مواطن أردني اسم ميسي على مولوده وهذا هو أول مولود يحمل اسم اللاعب الدولي المعروف ميسي اترك تعليق إلغاء الرد آخر الأخبارقطر تفقد ٨٢% من وارداتها الخليجية أخـبـار إقـتـصـاديـة يونيو 5, 2017مصر تمهل السفير القطري 48 ساعة لمغادرة البلاد أخـر الأخـبـار يونيو 5, 2017الملك يزور الكويت.. أخـبـار مـحـلـيـة يونيو 5, 201750 دينار عيدية أخـر الأخـبـار يونيو 5, 2017سحب ترخيص قناة “الجزيرة” القطرية وإغلاق مكاتبها فى السعودية..وتوجيه العاملين بها... أخـر الأخـبـار يونيو 5, 2017 الأكثر مشاهدةمن هو المسؤول الكبير الذي يستورد الألعاب والمفرقعات النارية مـقـالات الـحـرة مايو 31, 2017اجواء معتدلة حتى الخميس أخـبـار مـحـلـيـة مايو 30, 2017استياء شعبي في الأردن من مسلسل باب الحارة أخـبـار مـحـلـيـة مايو 30, 2017كيلو الدجاج بدينار أو دينار وربع فقط..حملة المقاطعة تأخذ أبعادا خطيرة أخـبـار مـحـلـيـة مايو 30, 2017الغذاء والدواء تنفي وجود أرز “مخلوط” بالمواد البلاستيكية في الأسواق أخـبـار مـحـلـيـة مايو 30, 2017طائرة أردنية تقل المسافرين اليمنيين العالقين في القاهرة إلى عدن أخـبـار مـحـلـيـة مايو 30, 2017الطقس في عمّانAmmanhaze 31.1 ° C 32 ° 30 ° 23% 7.2kmh 0%الثلاثاء 30 °الأربعاء 31 °الخميس 35 °الجمعة 30 °السبت 29 °