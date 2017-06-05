الحرة نيوز –

– أعلن مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات عن تشكيل لجنة لغايات صرف قسائم شرائية بقيمة 50دينارا للأسر الفقيرة وأسر الأيتام وعيدية 50دينارا،وبواقع 330الف دينار.

وقال السميرات ان الصندوق سيقوم بصرف قسيمة شرائية مقدارها 50 دينارا لكل أسرة مستفيدة من الصندوق ، والبالغ عددهم 1600 أسرة بالإضافة الى صرف 50دينارا نقدا مع راتب شهر حزيران وقبل عيد الفطر المبارك لجميع الاسر المستفيدة من الصندوق،وبواقع 160الف دينار.

واضاف السميرات ان الصندوق سيقوم بصرف عيدية مقدارها 50دينارا وقسيمة شرائية بمقدار 50دينارا لكل أسرة يتيم منتفعة من الصندوق قبل عيد الفطر المبارك،مشيرا الى ان مجموع الأسر المستفيدة بلغ 1700أسرة يتيم وبما مجموعة 170الف دينار.

واوضح السميرات ان صندوق الزكاة يولي اهتماما كبيرا بالاسر الفقيرة من خلال توزيع الزكاة التي تصل الصندوق من المزكين على مستحقيها.