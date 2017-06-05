الحرة نيوز –

أمهلت مصر السفير القطري 48 ساعة لمغادرة الاراضي المصرية وابلغت القائم بالاعمال المصري بالدوحة بالعودة الى البلاد خلال نفس المدة تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار احمد ابو زيد بأنه تم اليوم استدعاء سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية سيف بن مقدم البوعينين الي مقر وزارة الخارجية حيث تم إبلاغه بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى جمهورية مصر العربية وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.

واضاف المتحدث أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة تنفيذا لقرار قطع العلاقات.