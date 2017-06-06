الحرة نيوز –

ألغى جلالة الملك عبد الله الثاني، زيارة كانت مقررة إلى الكويت، الثلاثاء، بحسب وسائل اعلام خليجية .

وقالت وسائل اعلام خليجية إن “الزيارة التي كان من المقرر أن تجري الثلاثاء ألغيت، دون إعطاء مزيد من التفاصيل”.

وأعلن الديوان الملكي أن “الملك تلقى اتصالاً هاتفياً، الإثنين، من “أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، والتطورات الراهنة في المنطقة”.

والغت وكالة الأخبار الرسمية “بترا” خبرا نشرته اليوم عن زيارة قالت إن الملك سيقوم بها إلى الكويت الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة أن إلغاء الخبر جاء “بناءً على طلب المصدر”.

وكانت “بترا” قد نشرت خبرا نصه: “يقوم الملك عبدالله الثاني، يوم غد الثلاثاء، بزيارة إلى دولة الكويت الشقيقة، يجري خلالها مباحثات مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتناول العلاقات بين البلدين والتطورات الراهنة في المنطقة”.