الحرة نيوز –
يسرى محمد سعد العبسي – جمعية يطا الخيرية
هنيه عبدالرحمن عبدالدايم – دابوق
علي ابراهيم محمد الناجي العثامنة – الصريح
عمر وفيق السالم – ضاحية الرشيد
ابراهيم عبدالرحمن عبيد – جمعية شويكة الخيرية
عبدالقادر سليمان يونس – الرابية
صبحية محمود غانم الحمارشة – الشميساني
عصام جليل عيسى قاقيش – السلط
عبدالله باشا محمد المطلق الحياري – السلط
محمد توفيق حامد مسلم – أم السماق
رضوه عناد خريس – اربد
توفيق فرحان نصر صويص – جمعية الطليعة
ثناء «محمد نصوح» ايوب اغا – الشميساني
رؤوفه مصطفى التميمي – المدينة الرياضية