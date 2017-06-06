الحرة نيوز –

يسرى محمد سعد العبسي – جمعية يطا الخيرية

هنيه عبدالرحمن عبدالدايم – دابوق

علي ابراهيم محمد الناجي العثامنة – الصريح

عمر وفيق السالم – ضاحية الرشيد

ابراهيم عبدالرحمن عبيد – جمعية شويكة الخيرية

عبدالقادر سليمان يونس – الرابية

صبحية محمود غانم الحمارشة – الشميساني

عصام جليل عيسى قاقيش – السلط

عبدالله باشا محمد المطلق الحياري – السلط

محمد توفيق حامد مسلم – أم السماق

رضوه عناد خريس – اربد

توفيق فرحان نصر صويص – جمعية الطليعة

ثناء «محمد نصوح» ايوب اغا – الشميساني

رؤوفه مصطفى التميمي – المدينة الرياضية

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