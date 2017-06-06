الحرة نيوز –

اعلن اتحاد كرة القدم أن طاقم حكام اردني سيغادر يوم غد الى سنغافورة لإدارة مباراة منتخبي سنغافورة وتايوان.

واشار مدير دائرة التحكيم في اتحاد كرة القدم سالم محمود، الى ان الحكام أحمد فيصل وايمن عبيدات ومحمد بكار ومحمد عرفة، سيغادرون يوم غد الاربعاء الى سنغافورة لتولي قيادة مباراة منتخبي سنغافورة وتايوان التي تقام يوم السبت المقبل، في اطار منافسات التصفيات الآسيوية.

وأكد محمود تلقي الاتحاد خطابا رسميا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يطلب فيه طاقم الحكام الاردني لإدارة هذه المباراة، في خطوة جديدة تؤكد ثقة الاتحاد الاسيوي بالحكم الاردني.

وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية “بترا” اليوم الثلاثاء : الحكم الاردني اصبح مصدر فخر لنا، في ظل النجاحات التي يحققها في جميع المباريات الخارجية التي يديرها، مشيرا الى ان هذه النجاحات تأتي نتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد كرة القدم بالحكم الذي يعتبر ركنا اساسيا في اللعبة.

إلى ذلك أكد محمود أن الحكام المحليين يواصلون تدريباتهم الاسبوعية خلال رمضان، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء من كل اسبوع موعدا لإجراء التدريبات التي تهدف للحفاظ على جاهزية الحكام.