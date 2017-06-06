الحرة نيوز – السلط

بحضور عدد كبير من الشيوخ ووجهاء العشائر وشخصيات معروفة وعدد كبير من المواطنين أفتتح مساء أمس رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د,سطام الفايز فرعا جديدا للتجمع في السلط وجرى اختيار الشيخ فلاح عبد الرحمن خريسات مديرا للمكتب

ويأتي اختيار الشيخ فلاح خريسات نظرا لخبرته الواسعة وكونه من الناشطين المعروفين ووجهاء المنطقة حيث يتمتع بعلاقات اجتماعية واسعة كما يتمتع بخبرات مميزة و قدرات للقيام بمهامه خاصة وأن التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي قد بدأ بتنفيذ خطة للتوسع في مختلف محافظات المملكة كما يحتاج الى شخصيات معروفة وتحظى بالاحترام كما هو حال الشيخ فلاح عبد الرحمن خريسات حيث أنه من الوجهاء وشيوخ العشائر المعروفين ويكن له المواطنين المحبة والتقدير والاحترام

وكان التجمع الأردني قد اتخذ قرارا مؤخرا بافتتاح مكاتب للتجمع في مختلف محافظات المملكة وقد تم تعيين مدراء لهذه الفروع وفق أسس ومعايير معينة