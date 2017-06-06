الحرة نيوز –

سعت ادارة فندق انتركونتننتال العقبة الى مجابهة كافة التحديات التي يمر بها القطاع السياحي في الأردن ومن اهمها الفنادق هذه التحديات الناجمة عن التحديات السياسية والاقتصادية ليس في الأردن فحسب بل المنطقة العربية حيث تمكنت ادارة الفندق ممثلة بمديره العام مازن ابو سخا من رسم وتنفيذ الخطط التسويقية الناجحة لجذب السياح والزائرين للعقبة والى فندق انتركونتنتال هناك فضلا عن حرص الادارة على وجود كادر كبير من الموظفين المؤهلين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في التعامل مع الزائرين جرى اختيارهم وفق أسس معينة قوامها الخبرة والكفاءة

نجاح الفندق كان ثمرة الجهود التي بذلتها ادارته ممثلة بالمدير العام مازن ابو سخا خلال السنوات الماضية حيث مازالت هذه الجهود مستمرة لغاية هذه اللحظة هذه الجهود التي مكنت انتركوننتال العقبة البقاء في صدارة التميز وقبلة للزائرين من مختلف انحاء العالم