الحرة نيوز –

حذرت السفارة الأمريكية في الأردن، الثلاثاء، رعاياها من الذهاب لمنطقة الصريح في محافظة إربد، وعممت عليهم عدم التواجد فيها بسبب ما أسمته ” تصاعد أعمال العنف فيها”.

وسجلت السفارة بحسب بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ١١١ حادث عنف وقعت في منطقة الصريح منذ الثامن من شهر أيار الماضي، أدت لمقتل شخصين وعدد من الإصابات.

واشتملت تلك الحوادث على اعتداءات و حرق منازل ومحال تجارية متعمد.

وبسبب التصاعد في أعمال العنف فقد منعت السفارة الأمريكية رعاياها من التواجد في تلك المنطقة.

وشددت على رعاياها كذلك ضرورة متابعة الأخبار للحصول على أخر أخبار التطورات المتعلقة.