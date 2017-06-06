الحرة نيوز –

طلبت كتلة الاصلاح النيابية من الملك عبدالله التدخل لانهاء الخلاف الخليجي بين قطر، ومن جهة اخرى السعودية والامارات.

وقالت الكتلة من خلال بيان اليوم الثلاثاء: إن “كتلة الإصلاح النيابية تنظر لدور أردني إيجابي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، بما لجلالته من ثقل وتأثير واحترام على الصعيدين العربي والدولي يعمل على جمع الأشقاء وإنهاء الخلاف بينهم ، فالأردن بشعبه وقيادته وتاريخه كان دوما بيتا لكل العرب ومظلة جامعة لهم .

وتالياً نص البيان:

راقبت كتلة الإصلاح النيابية بمزيد من الاستياء والأسف التطورات السلبية الأخيرة على الساحة العربية ، وما صاحبها من قطع العلاقات بين الأشقاء في عدد من الدول العربية ودولة قطر الشقيقة ، وتأتي هذه الأحداث المؤلمة متزامنة مع ذكرى احتلال القدس والأقصى لتزيد الجراح جرحا .

جائت هذه الأحداث لتزيد الصدع وتوسع دائرة الخلاف العربي في وقت كنا نتطلع كجميع العرب لمزيد من اللحمة والتوافقق العربي لمواجهة المشاريع الإقليمية والدولية التي تستهدف كافة أقطار الوطن العربي .

إن رئاسة الأردن للقمة العربية والمكانة الرفيعة له بين الأشقاء العرب تؤهله للدور الإيجابي الذي ينشده الجميع في السعيي لإصلاح العلاقات العربية وتدارك الأحداث قبل اتساعها وتفاقمها .

إن كتلة الإصلاح النيابية تنظر لدور أردني إيجابي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، بما لجلالته من ثقل وتأثيرر واحترام على الصعيدين العربي والدولي يعمل على جمع الأشقاء وإنهاء الخلاف بينهم ، فالأردن بشعبه وقيادته وتاريخه كان دوما بيتا لكل العرب ومظلة جامعة لهم .

إننا نأمل في كتلة الإصلاح النيابية أن يتدارك القادة الأشقاء في دول الخليج العربي وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفينن الملك سلمان بن عبدالعزيز الموقف ، وأن يغلبوا المصالح العربية الأخوية وعلاقات الجوار والمصير المشترك ويرتقوا بها فوق كل الخلافات التي طرأت .

إننا على ثقة بأن هذه الأزمة ستزول ، وأن الأمة ستتجاوزها بإذن الله ، سائلين المولى عز وجل أن يوفق كل الجهود الهادفةة للخير ، وأن يدفع عن الأمة كل كيد وشر ، وأن يحفظ الأردن بلد أمن وأمان حصنا للأمة وجامعة للخير .

كتلة الإصلاح النيابية / الأردن

المكتب الإعلامي