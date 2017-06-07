الحرة نيوز –

أوقف مدعي عام غرب عمان مواطنا وبنغالية 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار بالبشر وفقاً لأحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر، بعد أن احتجزا خمس بنغاليات بهدف إجبارهن على العمل.

وقال مصدر مقرب من التحقيق، إن معلومات وصلت الى الامن العام من بنغالية محتجزة أثناء عملها لدى إحدى العائلات، تفيد باحتجازها وأربع أخريات داخل شقة بمنطقة مرج الحمام من قبل مواطن وسيدة من ذات جنسيتها.

وذكرت البنغالية المحتجزة في إفادتها وفق المصدر، أنها وبقية المحتجزات يعملن لدى بعض العائلات إجباراً من قبل المواطن وشريكته البنغالية، مقابل مبالغ مالية لا يحصلون منها إلا على الفتات، وذلك كونهن يحملن عدة مخالفات متمثلة بإنتهاء الإقامة وغرامات مالية بحقهن، وإجبارهن على العمل يأتي بذريعة التستر عليهن جراء تلك المخالفات.

وبين المصدر أنه بعد ورود تلك المعلومات إلى الأمن العام، داهمت قوة أمنية المنزل الكائن في منطقة مرج الحمام وأفرجوا عن بقية المحتجزات وقُبض على المواطن وشريكته البنغالية، واحيلت القضية الى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني.