الحرة نيوز –

أكد الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين، وجود 33 برادا عالقا على الحدود القطرية السعودية جراء قرار الأخيرة المفاجئ بمنع البرادات القاصدة دولة قطر من دخولها.

في المقابل بينت نقابة مصدري الخضار والفواكه، أن أعضاءها “تعرضوا إلى ضرر كبير جراء قرار السعودية المفاجئ بمنع البرادات القاصدة دولة قطر عن طريق السعودية من دخولها، دون سابق إنذار أو إعطاء مهلة زمنية للبرادات المتجهة لدولة قطر”.

وبينت النقابة في تصريح صحفي أمس، أنه “جراء هذا القرار هناك عدد من البرادات العالقة على معبر الحديثة، حيث تم منعها من دخول الأراضي السعودية، إضافة إلى البرادات العالقة في مركز حدود سلوى بين السعودية وقطر”، مبينة أنه “ستتم إعادتها للأردن وهي محملة بالخضار والفواكه الأردنية، الأمر الذي سيلحق بنا خسائر كبيرة”.

وناشدت الجهات الرسمية والمختصة “التحرك السريع للعمل على تسهيل سير البرادات لدولة قطر، لأنها غادرت الأردن قبل صدور قرار السعودية المفاجئ”، مطالبة “بالتعويض في حال إعادة هذه البرادات للأردن”.

يشار إلى أنه كان يتم تصدير نحو 400-500 طن من الخضار والفواكه يوميا إلى دولة قطر، قبل الأزمة الخليجية التي اندلعت أول من أمس.