الحرة نيوز –

تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا،ً اليوم الاربعاء ، ترتفع معها درجات الحرارة عن معدلاتها الاعتيادية بقليل حيث يتوقع أن تسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة غدا بحيث تسجل أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة بوجه عام في المرتفعات الجبلية، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم الجمعة وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 الى 21 درجة مئوية والمناطق الشمالية 32 الى 22 والمناطق الجنوبية 31 الى 15 وتصل العظمى في العقبة إلى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.