الحرة نيوز –

:وصل التوضيح التالي الصادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص موضوع الدجاج غير الصالح للإستهلاك البشري:

قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإتخاذ كافة الإجراءات المناطة بها بموجب أحكام قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 وذلك بضبط كامل كميات الدجاج غير الصالح للإستهلاك البشري في مستودع احدى الشركات في مدينة معان واتلافها حسب الأصول بالإضافة الى تحويل أصحاب العلاقة الى النائب العام لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ولوحظ مؤخرا ان هناك مبالغة في بعض الأرقام والمعلومات المعلن عنها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ،وحرصا من المؤسسة على طمأنة المواطنين ووضع الحقائق امامهم دون تشويه تدعو المؤسسة كافة وسائل الإعلام الى توخي الدقة والموضوعية عند نشر معلومات أو تفاصيل حول هذا الموضوع من اجل تفادي الإرباك الذي قد يحصل للمواطنين اضافة الى اتاحة المجال للسلطة القضائية والتي نثق بنزاهتها وقدرتها لإستكمال التحقيق و كشف الحقائق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة علما بأن كامل ملف الموضوع تم احالته من المؤسسة الى النائب العام.

وتتلقى المؤسسة حاليا العديد من الاتصالات لاخذ المعلومات بخصوص القضية وتعتذر المؤسسة عن الادلاء باية معلومات كونها منظورة امام القضاء ويتم احيانا تداولها بطرق غير مناسبة وترجو المؤسسة من جميع الاخوة المواطنين عدم الانسياق وراء المبالغة في الارقام والاخبار المتعلقة بالموضوع والحصول على المعلومة الدقيقة من خلال البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وتنتهز المؤسسة الفرصة لتؤكد للجميع حرصها وعملها الدؤوب لضمان انسياب غذاء آمن لكافة المواطنين ضمن أهداف المؤسسة